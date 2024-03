Deadpool 3, svelati i piani originali della Fox: un film natalizio on the road

Oggi grazie ai Marvel Studios si può parlare addirittura di un ritorno di Hulk di Mark Ruffalo in Deadpool & Wolverine, ma in passato il terzo film della saga cinematografica con Ryan Reynolds era molto diverso da quello che conosciamo oggi.

Ne ha parlato, nel corso di una recente intervista con ScreenRant, l'attore della saga Karan Soni, che dopo la partecipazione a Deadpool e Deadpool 2 della Fox tornerà anche nel nuovo sequel Disney Deadpool & Wolverine, ancora nei panni del simpatico amico di Deadpool Dopinder. In occasione della presentazione al Festival SXSW del suo nuovo film A Nice Indian Boy, l'attore ha rivelato nuovi dettagli sull'originale Deadpool 3 della Fox:

"Non mi dicono niente, il che è un bene. Ad essere sinceri, ho svelato tutto quello che sapevo su quel film quando ho incontrato per la prima volta il mio amico sceneggiatore Roshan Sethi, cosa che ovviamente non avrei dovuto fare. Sapete, la versione di Deadpool 3 della Fox non è stata realizzata perché lo studio è stato venduto o qualcosa del genere. Ma quando incontrai Roshan, forse perché volevo disperatamente impressionarlo, gli ho spifferato tutto quello che sapevo. Gli ho detto che Hugh Jackman sarebbe stato nel film - vedete, stiamo parlando di anni e anni fa. Tutto questo per dire che questa volta non ho ricevuto la sceneggiatura, grazie a Dio! Non mi hanno nemmeno detto che sarebbe uscito il trailer. Ma comunque...originariamente doveva essere un film on the road in cui Deadpool cercava di salvare il Natale, quindi andavamo tutti al Polo Nord o una cosa del genere".

A proposito di spoiler firmati Karan Soni, qualche giorno fa l'attore ha anticipato che Deadpool & Wolverine avrà un sacco di camei segreti di cui il pubblico ancora non sa nulla: il film, lo ricordiamo, uscirà il 24 luglio in Italia.