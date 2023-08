Deadpool 3, svelati tutti i camei? Taron Egerton sarà Variante Wolverine e tanto altro

Mentre si teme per il rinvio della data di uscita di Deadpool 3 a causa degli scioperi di Hollywood, nuove indiscrezioni sull'attesissimo film del Marvel Cinematic Universe con Ryan Reynolds e Hugh Jackman emergono dalla rete.

In un nuovo video pubblicato da The DisInsider su YouTube, infatti, il famoso scooper ha anticipato alcuni nuovi dettagli significativi su Deadpool 3, inclusi dei supposti camei che, se confermati, risulterebbero tra i più importanti di sempre per la saga: secondo il video, il film disseminerà cameo e riferimenti per tutta la storia, includendo ad esempio Taron Edgerton come variante di Wolverine (l'attore è stato per anni circondato dai rumor su un possibile ingaggio nei panni del mutante) e anche il ritorno di Ian McKellen nei panni di Magneto, di cui si era parlato già tempo fa. Ma non è finita qui...

"In questo momento va specificato che tutto ciò che dico non è confermato, e bisogna sottolineare che il film è ancora in lavorazione e può cambiare qualsiasi cosa, ma tutti i nomi che dirò mi sono arrivati da più fonti e attualmente sono previsti per il film" ha dichiarato l'insider, prima di rivelare tutti i camei di Deadpool 3: "Brian Cox come William Striker, Halle Berry come Tempesta, Owen Wilson come Mobius, Famke Jensen come Jean Grey, Lewis Tan come Shatterstar, Channing Tatum come Gambit, Ben Affleck come Daredevil, Taylor Swift come Dazzler, Taron Edgerton come variante Wolverine, Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff, Tara Strong nei panni di Miss Minutes, Tom Hiddleston nei panni di Loki, Dafne Keen nei panni di Laura Howlett aka X23, Rebecca Romijn nei panni di Raven, Julian McMahon nei panni del Dottor Destino, Patrick Stewart nei panni del Professor X e Ian McKellen nei panni di Magneto. Sono tutti non confermati, ma l'idea è quella di averli nel film e sarebbe folle se accadesse davvero".

Ricordiamo che, in base ad una precedente indiscrezione, in Deadpool 3 Emma Corin sarà Cassandra Nova, la sorella gemella malvagia di Charles Xavier. Deadpool 3 attualmente non ha una data d'uscita, continuate a seguirci per tutte le prossime novità.