Deadpool 3, svelata la trama: Wolverine, TVA, Multiverso e Kang il Conquistatore

Anche se Shawn Levy adora i rumor su Deadpool 3, probabilmente sarà messo a dura prova dalle nuove anticipazioni fornite dal solito insider e scooper My time to shine hello sulla trama del nuovo film Marvel Studios e trapelate online in queste ore.

Secondo il famoso leaker, infatti, la trama di Deadpool 3 vedrà la TVA in giro per il Multiverso alla ricerca delle versioni PRIME di ciascun supereroe per creare un esercito da schierare contro i Kang: "Identificheranno Wolverine di Hugh Jackman come membro principale del nuovo team, ma lui non è esattamente d'accordo e non ne vuole sapere" scrive My time to shine hello dai suoi canali social, che ha anche chiarito un particolare importante a proposito della natura del film: "Deadpool 3 sarà un film di Deadpool e Wolverine, non un film soltanto su Deadpool".

Inoltre, il sodale Can we get some toast ha aggiunto con un altro post altri dettagli sulla trama di Deadpool 3: "Per chiarire, Deadpool 3 avrà come protagonista Deadpool. Le sue azioni con la macchina del tempo di Cable sono ciò che lo mettono nei guai con la TVA, che lo imprigionano. Quando però lui viene a sapere di cosa sta succedendo con Kang e del piano della TVA di formare un team di supereroi per combatterlo, decide di fare di testa sua, evadere e provare a convincere Wolverine di Hugh Jackman ad entrare a far parte della squadra."

Questa premessa farà certamente la gioia dei fan e darà una bella spinta in avanti alla trama generale della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe: dopo gli eventi di Loki 2, la Fase 5 promette di iniziare a tirare le fila in vista di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

