In Deadpool 3 ci sarà anche una star di Logan? I rumor sul film Marvel

Deadpool 3<(b> è, senza alcun dubbio, il film più atteso del Marvel Cinematic Universe e che farà maggiormente parlare di se nei prossimi anni. Tra le centinaia di rumor circolati intorno alla pellicola, uno dei più importanti riguarderebbe il coinvolgimento di una star di Logan.

Dopo che la Disney ha confermato la ripartenza delle riprese di Deadpool 3, ovviamente, il pubblico non ha perso tempo per andare alla ricerca dei rumor più succulenti che possano anticipare qualcosa sulla trama e sui personaggi che compariranno all'interno della pellicola che, finalmente, vedrà esordire il mercenario chiacchierone all'interno del Marvel Cinematic Universe. Uno dei personaggi di cui si era già precedentemente chiacchierato all'interno del film è stata Laura aka X-23, eroina chiave di Logan, capitolo conclusivo dell'arco narrativo di Wolverine all'interno dell'universo Fox

L'insider Daniel Richtman che, come al solito, ha usato il suo profilo Patron per far trapelare qualche nuova indiscrezione. Secondo le sue parle, Dafne Keen avrebbe trovato un accordo con la Marvel per tornare nel ruolo di Laura anche in Deadpool 3. Già nel 2020 l'attrice aveva dichiarato quanto aveva amato interpretare il personaggio e come le sarebbe piaciuto tornare nei suoi panni in un altro contesto. “Sto cercando di non alzare troppo le mie speranze nel caso in cui ciò non accada, ma spero davvero che accada perché mi è piaciuto interpretare Laura” ha raccontato. "Lei occupa un posto molto speciale nel mio cuore ed è un personaggio incredibile" ha concluso.

Secondo moltissimi fan Deadpool 3 potrebbe essere il vero film Marvel sul multiverso che chiarirà finalmente il suo funzionamento. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!