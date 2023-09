Deadpool 3, anche la star di Harry Potter Daniel Radcliffe nel cast? 'Un ruolo segreto'

Oltre alle indiscrezioni sulritorno di Dafne Keen in Deadpool 3 nei panni di X-23, una nuova voce di corridoio fa sapere ai fan del Marvel Cinematic Universe che anche la star di Harry Potter Daniel Radcliffe comparirà nell'attesissimo film Marvel Studios.

Secondo l'insider Daniel Richtman, i Marvel Studios avrebbero messo sotto contratto l'iconico interprete di Harry Potter prima dell'inizio degli scioperi di Hollywood e la conseguente pausa per le riprese di Deadpool 3, affidando a Daniel Radcliffe un non meglio specificato "ruolo segreto": chiaramente, non appena l'indiscrezione del noto scooper ha preso a circolare sui social, gli appassionati hanno immediatamente ricondotto la possibile partecipazione di Daniel Radcliffe in Deadpool 3 ad un cameo di una nuova variante di Wolverine, un ruolo nel quale gli spettatori continuano da anni ad immaginarlo con fan-art e campagne virali. Lo stesso Radcliffe, più volte intervistato sulla questione in passato, si è detto disponibile ad interpretare Wolverine in un film della Marvel: che il gioco del Multiverso, nel quale Deadpool 3 si getterà a capofitto, permetterà finalmente a questo sogno dei fan diventare realtà?

Ricordiamo che, ad oggi, oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di Deadpool e Wolverine il cast di Deadpool 3 include ufficialmente Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio), tutti già apparsi nei precedenti film di Deadpool, oltre alle new entry Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti: secondo le indiscrezioni, Emma Corrin sarà Cassandra Nova, la sorella segreta di Charles Xavier nei fumetti Marvel.

A causa degli scioperi Deadpool 3 non ha attualmente una data d'uscita, restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.