Deadpool 3, una star di Deadpool e Deadpool 2 conferma il ritorno per il film MCU

Dopo la pubblicazione della nuova immagine ufficiale di Deadpool 3, che potrebbe aver anticipato un importante cameo dal mondo degli X-Men, una star della saga originale di Deadpool ha confermato il suo coinvolgimento nel nuovo capitolo targato Marvel Studios.

Stiamo parlando di Morena Baccarin, interprete di Vanessa in Deadpool e Deadpool 2, la fidanzata del protagonista Wade Wilson/Deadpool interpretato da Ryan Reynolds: nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Fast Charlie, thriller d'azione diretto da Phillip Noyce e interpretato da Pierce Brosnan, la star - che ad aprile scorso aveva provato a negare le indiscrezioni sul sul coinvolgenti nel film del Marvel Cinematic Universe - ha finalmente ceduto e confermato il ritorno nei panni di Vanessa per Deadpool 3.

"Alla fine abbiamo trovato un accordo, si!" ha scherzato l'attrice, messa di fronte alle sue precedenti dichiarazioni rilasciate ad aprile scorso, quando aveva detto che 'forse non riusciremo a trovare un accordo per un il mio ritorno, chissà...'. "In realtà ho già terminato i miei giorni di riprese. Ho saputo che i lavori sono ricominciati dopo la fine degli scioperi, ma io avevo già completato tutto. Penso che sarà davvero bello! Sì, penso che i fan avranno una bella sorpresa."

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024, e sarà l'unico film del MCU in uscita il prossimo anno: l'ultima volta che i Marvel Studios pubblicarono un solo film nel corso di un anno solare fu nel 2012 con il primo film degli Avengers.