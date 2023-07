Deadpool 3, spunta una nuova (oscura) teoria sul ritorno di Hugh Jackman

L'antieroe più irriverente del MCU sta per tornare e con lui, dopo ben sette anni, anche Wolverine di Hugh Jackman. Le riprese di Deadpool 3 sono attualmente in corso e dalle prime immagini sul set vediamo già fuoco e fiamme tra Deadpool e Wolverine! Ma quale sarà la dinamica dietro l'introduzione di Hugh Jackman nel MCU?

I dettagli sulla trama del terzo film di Deadpool non sono ancora stati rivelati dunque il ritorno di Wolverine è ancora avvolto nel mistero. Secondo una nuova teoria scovata su Reddit, però, l'attesissimo ritorno del personaggio potrebbe essere giacché molto più triste di quanto i fan possano aspettarsi.

Infatti, su Reddit si ipotizza che a tornare in Deadpool 3 non sia Wolverine bensì Hugh Jackman: dunque l'attore non starebbe facendo altro che interpretare se stesso. Secondo questa teoria, dunque, Deadpool rapisce l'attore australiano in quanto convinto che sia il suo migliore amico Logan: Jackman, messo alle strette, glielo farebbe credere.

Nel 2018, Ryan Reynolds ha dichiarato che avrebbe voluto avere con sé nel prossimo film qualcuno di più potente di Wolverine, ossia proprio Hugh Jackman. Ma non solo perché lo stesso attore avrebbe rivelato recentemente che in Deadpool 3 avrebbe ricoperto "un doppio ruolo": dopo aver letto queste dichiarazioni tutto potrebbe coincidere!

Senza lasciar andare troppo la fantasia, non ci resta che attendere il 3 maggio 2024 per scoprire se in Deadpool 3 tornerà Wolverine o Hugh Jackman: intanto però potete arrivare al cinema preparati e scoprire perché Jackman non ha mai indossato il costume classico di Wolverine, prima del terzo film di Deadpool.