Deadpool 3, ancora spoiler dal set: non crederete mai ai personaggi anticipati dal film

Le foto dal set di Deadpool 3 continuano a trapelare online, e in queste ore nuovi scatti dalla produzione hanno svelato grosse anticipazioni sulla trama al centro del prossimo film targato Marvel Studios.

Come potete vedere nelle immagini disponibili nel post in calce all'articolo, infatti, oltre al ritorno del villain degli X-Men Sabretooth, ampiamente anticipato negli scorsi mesi dai più celebri insider di settore, Deadpool 3 potrebbe includerà il cameo di Moon Knight e di Teschio Rosso: l'ultimo set di foto arrivate online, arrivate in queste ore sui social network, mostrano infatti una versione modificata dell'iconico furgoncino di cupcake guidato da Oscar Isaac in una famosa scena della serie tv Moon Knight, ma anche la stessa macchina che Teschio Rosso guida nel film Captain America: Il Primo Vendicatore: anche questa appare leggermente modificata (in particolare per la riverniciata fiammeggiante nella parte anteriore) ma è sostanzialmente identica alla Coupé V16 del 1942 guidata dall'iconico cattivo Marvel nel primo film MCU con protagonista Chris Evans.

Ricordiamo che, secondo le anticipazioni fornite dagli insider, la trama di Deadpool 3 aprirà la strada ad Avengers: Secret Wars e sarà fondamentale per la Saga del Multiverso, motivo per il quale ci si aspettano diversi camei dai tanti universi paralleli del mondo Marvel: in base ai leak, il Wolverine di Hugh Jackman che sarà selezionato per guidare un team di Avengers del Multiverso per combattere l'esercito dei Kang.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024, e sarà l'unico film MCU dell'anno ad arrivare al cinema.