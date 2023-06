Deadpool 3 a tutto spiano: scooper anticipa varianti, camei dal Multiverso Marvel e...

Quasi a voler rispondere alle recenti indiscrezioni circa l'avvistamento di Ben Affleck sul set di Deadpool 3, il noto scooper My time to shine è comparso sulla sua pagina Twitter per condividere qualche anticipazione con i proprio follower a proposito del nuovo film Marvel con Ryan Reynolds.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, My time to shine ha catturato l'attenzione dei seguaci con un post di pochi caratteri ma che non lascia spazio alle interpretazioni. Scrive il famoso insider, che tanti scoop ha saputo anticipare nel corso degli anni della sua 'attività': "Deadpool 3 è molto simile a Nel Multiverso della Follia: ci saranno differenti varianti dei nostri eroi, camei dal Multiverso e...altre cose di cui ancora non posso parlare."

Che Deadpool 3 avrebbe avuto una trama legata al Multiverso era già stato ampiamente confermato in precedenza, ma le nuove informazioni fatte circolare da My time to shine anticipano anche un'avventura attraverso i mondi alternativi e le realtà parallele, un tema sempre più ricorrente nel filone dei supereroi al cinema come visto recentemente in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Spider-Man: Across the Spider-Verse e The Flash. In precedenza, voci di corridoio avevano suggerito che Deadpool 3 'farà visita' ai vecchi film Marvel pre-Marvel Studios, da quelli degli X-Men a quelli dei Fantastici 4 con Jessica Alba e Chris Evans, oltre a fornire una spinta in avanti alla trama generale della Saga del Multiverso in vista di Avengers: The Kang Dynasty.

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. E a proposito di anticipazioni, date un'occhiata alla prima descrizione della scena post-credit di The Marvels.