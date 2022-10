Deadpool 3, anche Ed Skrein non frena l'entusiasmo: 'Ajax nei fumetti torna in vita...'

Tra i tantissimi fan che non vedono l'ora di scoprire come farà Wolverine di Hugh Jackman ad entrare nel MCU c'è anche Ed Skrein, interprete del villain Ajax nel primo film della saga di Deadpool.

In una nuova intervista promozionale, l'attore non ha contenuto l'entusiasmo per l'annuncio di Deadpool 3 orchestrato da Ryan Reynolds e si è detto non solo un super-fan di Deadpool, di Wolverine e degli X-Men, ma anche prontissimo a tornare nei panni di Ajax per combattere contro il mercenario chiacchierone e il mutante artigliato.

"Ascolta, possiedo una valanga di fumetti in cui Ajax torna in vita. Penso che debba essere strangolato da Deadpool sul fondo di un fiume per morire definitivamente. Queste cose sono... è stato un privilegio far parte del primo film, davvero. Sono estremamente soddisfatto di ciò che abbiamo fatto e lo rimarrei anche lasciando le cose così come sono. Sarebbe bello andare avanti e sarebbe stupendo tornare indietro per farne un altro. In ogni caso, il mio amore non cambierebbe di una virgola. Il nuovo film ha una grande squadra tra Hugh, Ryan e Shawn [Levy, il regista, ndr]. Hanno una squadra incredibile. Sarò lì in prima fila al primo giorno di programmazione con i miei popcorn e tutti gli altri fan. Posso vedere tutti i miei fumetti e le statuine di Deadpool accanto alle mie Tartarughe Ninja e Mumm-Ras. Colleziono Deadpool e gli X-Men e Wolverine, in particolare, da quando avevo 10 anni. Sono un fan prima di ogni altra cosa. Quando ho saputo della notizia, ho pensato: 'È fantastico! È davvero fantastico per tutti noi.'"

Deadpool 3 uscirà il 3 settembre 2024. Quali sono le vostre aspettative? Sareste favorevoli al ritorno di Ajax? Ditecelo nei commenti.