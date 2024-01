Deadpool 3, la prima sinossi ufficiale è perfetta per il personaggio di Ryan Reynolds

Nel corso del 2024 l'MCU limiterà di molto la sua presenza nelle sale cinematografiche. Questo perché al momento in cui stiamo scrivendo, nei cinema arriverà solamente Deadpool 3. Questo fatto fa indubbiamente andare alle stelle le aspettative del pubblico, dovrà pur esserci un buon motivo se si è deciso di puntare tutto su questo film.

Tutto ciò ha, naturalmente, portato le numerose notizie ed indiscrezioni relative alla nuova pellicola con protagonista Ryan Reynolds ad avere una risposta sempre importante da parte degli appassionati.

Oltre a questo, anche il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine dopo il film Logan è di certo un fattore d'interesse da non sottovalutare in merito all'hpe che Deadpool 3 è riuscito a crearsi attorno.

In attesa però di vedere finalmente un primo trailer ufficiale, 20th Century Studios ha recentemente reso nota la prima sinossi ufficiale della nuova avventura dell'eroe mercenario, che recita così: 'Quel irresponsabile di Deadpool cambierà la storia della Marvel insieme a Wolverine'.

Sebbene in questo modo ci vengano date informazioni che, attraverso altre notizie non ufficiali, avevamo già avuto modo di conoscere, riceverne una conferma da parte dello studio di produzione è sicuramente un qualcosa che rincara ulteriormente la dose di interesse verso il film.

