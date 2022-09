Deadpool 3, il significato del costume nero e del fumetto visti nel video con Hugh Jackman

Nell'euforia generale scatenatasi dopo l'annuncio del ritorno di Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3 potrebbero esservi sfuggiti due grossi easter-egg dedicati al mondo dei mutanti Marvel: stiamo parlando del costume nero di Wade Wilson e di un misterioso fumetto impugnato da Ryan Reynolds.

Il fumetto in questione è stato individuato nelle scorse ore e si tratta di "Wolverine (Vol. 7) #21", scritto da Benjamin Percy, con disegni di Adam Kubert e colori di Frank Martin. La Marvel Comics ha pubblicato questo numero a maggio, e si tratta dell'ultimo team-up tra Deadpool e Wolverine uscito fino ad oggi. C'è da far presente che al momento Deadpool non ha una sua serie dato che la Marvel ha cancellato la pubblicazione più recente nel gennaio 2021, ma il mercenario chiacchierone continua a spuntare qua e là nei fumetti di altri personaggi, uno dei quali appunto quello dedicato a Logan. Presumibilmente, comunque, è improbabile che questo specifico albo possa nascondere indizi relativi alla trama del film, e viene da pensare che sia stato inserito nel filmato promozionale di Deadpool 3 proprio perché, ad oggi, rappresenta l'ultima avventura condivisa tra Wade Wilson e Wolverine.

Ben altro discorso, invece, è quello relativo al costume nero di Deadpool: in questo caso, è effettivamente possibile che la tuta rappresenti un indizio relativo al prossimo film della saga, dato che si tratta dello stesso costume che il protagonista indossava alla fine di Deadpool 2 (in quel film fu ridotto in questo modo dopo la battaglia con Jaggernaut). Certo al momento non è dato sapere se il costume nero di Deadpool sia stato utilizzato da Ryan Reynolds esclusivamente per il filmato promozionale pubblicato in questi giorni, o se invece verrà rispolverato anche per il film vero e proprio: in questo caso, è possibile che Deadpool 3 riparta dai minuti finali di Deadpool 2, col protagonista ancora infilato nel suo vecchio costume.

