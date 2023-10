Deadpool 3, Shawn Levy: 'Taylor Swift come Dazzler sembra una grande idea'

Non finiscono mai i rumour sul cast di Deadpool 3, e in particolare quello su Taylor Swift, che potrebbe comparire nel prossimo film diretto da Shawn Levy.

Al cineasta, durante una recente intervista all’Happy Sad Confused podcast, è stato chiesto se “la parola Dazzler fosse stata pronunciata dalle labbra di qualcuno nel suo ultimo incontro con Taylor Swift”, e Levy ha risposto: “umm, di sicuro scappa dalle labbra dei social media ogni giorno, e questa è l’unica cosa che dirò.” Quando poi successivamente gli è stato chiesto se vedesse in Swift una possibile Dazzler, il regista ha risposto: “Sembra un'ottima idea. Però mi sento come se "Oh wow, sono andato a una partita di football un paio di settimane fa, e mi sono divertito molto con gli amici, ma sarei entusiasta di parlare di altre cose". Levy ha tagliato un’altra volta corto sui rumour riguardanti Taylor Swift.

Dazzler è apparsa per la prima volta in Uncanny X-Men #130 del 1980 ed è una mutante con la capacità di convertire le vibrazioni sonore in fasci di luce ed energia. Sviluppata come creazione multi-mediale e di promozione incrociata tra la Casablanca Records e la Marvel Comics, è stata creata da un comitato di collaboratori della Marvel, principalmente Tom DeFalco e il disegnatore John Romita Jr.

Il film sarebbe dovuto uscire ufficialmente il 3 maggio 2024, ma è stato rinviato a data da destinarsi. Ma nonostante i problemi, Shawn Levy è rimasto stupito di quanto sia stato facile convincere le guest-star a partecipare in Deadpool 3.