Deadpool 3: Shawn Levy suggerisce la presenza di Hulk nel nuovo film Marvel?

Reduce dal successo di The Adam Project, sappiamo che Shawn Levy dirigerà Deadpool 3 per i Marvel Studios ma il regista nelle. ultime ore sembra aver suggerito ai propri fan che Ryan Reynolds e Mark Ruffalo saranno nuovamente insieme sul grande schermo nel prossimo capitolo dedicato al Mercenario Chiacchierone. Vedremo quindi Deadpool e Hulk?

Intervenuto sul suo profilo Twitter, infatti, Levy ha pubblicato un messaggio piuttosto criptico affermando: "Sapevo ancora poco...", e allegando quindi due immagini. Una che ritrae Ryan Reynolds e Mark Ruffalo dal set di The Adam Project, in cui i due interpretavano i ruoli di padre e figlio nella storia fantascientifica uscita su Netflix l'11 marzo scorso; la seconda immagine, la più importante, mostra diversi adesivi due dei quali raffigurano Deadpool e Hulk.

I fan del web hanno immediatamente interpretato questo messaggio come la rivelazione che Hulk sarà in Deadpool 3 dove i due personaggi potrebbero fare squadra un po' come accaduto a Thor e Hulk in Thor: Ragnarok. Tra l'altro la presenza di Hulk è attesa in She-Hulk e c'è chi sostiene anche che Mark Ruffalo possa apparire in Moon Knight, la prossima serie Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+ (il debutto è atteso per il 30 marzo).

Nel frattempo, Reynolds ha scherzato sul fatto che Deadpool sia più adatto ai bambini rispetto a quanto lo fosse Lanterna Verde. Chiacchierando con un gruppo di "giornalisti bambini" che lo hanno intervistato per la serie web Kid Gloves, l'attore scherzando ha detto: "Certo che puoi guardare Deadpool, Deadpool è adatto ai bambini molto più di Lanterna Verde. Non sei abbastanza grande per quello. Quando avrai, tipo, circa 40 anni, sarai pronto per guardare Lanterna Verde, solo allora potrai vederlo, per il momento meglio evitare".

Ricordiamo che Deadpool 3 non ha ancora una data d'uscita, con la Marvel che starebbe rifinendo la sceneggiatura. Recentemente anche Francis Ford Coppola si è detto fan di Deadpool.