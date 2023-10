Deadpool 3, Shawn Levy stupito: convincere le guest-star a partecipare è stato facilissimo

Il cameo di Taylow Swift in Deadpool 3 è confermato, ma non sarà certo l'unica guest-star che parteciperà al progetto; in una nuova intervista, infatti, il regista Shawn Levy ha espresso tutto il proprio stupore per l'efficienza nel realizzare i cameo.

"Sono rimasto stupito da quanti siano stati facili quei cameo" ha dichiarato Levy. "La gente ama Deadpool. La gente ama Ryan [Reynolds]. Per fortuna, sembra che la gente apprezzi anche il mio lavoro. Sanno che io Ryan abbiamo un legame di 'fratellanza creativa', perfetta per realizzare un buon prodotto".

Così ha aggiunto il regista di Big Fat Liar, Una notte al museo, Real Steel e The Adam Project: "Sì, ho davvero apprezzato tutte le teorie sul casting del film: ce ne sono davvero tante, al punto che è impossibile stabilire cosa sia reale e cosa inventato". Tuttavia, "non è mio compito distinguere i due fronti: mi limiterò a utilizzare il classico 'no comment' su tutte le questioni che riguardano il casting. In questo, siamo davvero fortunati: c'è sicuramente – possiamo considerarla una risposta? – qualche voce vera su Internet, mentre altre sono del tutto false".

Deadpool 3 sarà la trentaquattresima pellicola del Marvel Cinematic Universe e rappresenterà il sequel dei capitoli del 2016 e del 2018. Nel cast ricordiamo Ryan Reynolds (Wade Wilson/Deadpool), Hugh Jackman (James "Logan" Howlett/Wolverine), Morena Baccarin (Vanessa) e Jennifer Garner (Elektra Natchios). Purtroppo, dopo il sorprendente anticipo del debutto in sala, il film è stato ufficialmente rinviato, nonostante la finestra d'uscita sia ancora ignota.

