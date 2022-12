Deadpool 3, Shawn Levy rassicura i fan: 'La violenza sarà sfacciata ed estrema'

L'arrivo di Deadpool nel Marvel Cinematic Universe è stato al tempo stesso motivo di gioia e preoccupazione: se da un lato è grande la soddisfazione di vedere finalmente Ryan Reynolds interagire con Avengers e dintorni, dall'altra c'è il neanche troppo sopito timore che Disney imponga un'edulcorazione del personaggio.

Timore che, in realtà, secondo Shawn Levy non è destinato a concretizzarsi: mentre si parla di una possibile comparsa di Daredevil in Deadpool 3, infatti, il regista interviene a tranquillizzare tutti i fan preoccupati di ritrovarsi davanti un Wade Wilson "per famiglie".

"Stiamo scrivendo, riscrivendo, sviluppando e preparando Deadpool ogni giorno. È così bello ascoltare, scrivere e finire con queste scene in cui la gente semplicemente dice follie. E la violenza è sfacciata ed estrema, è davvero un film di Deadpool. E c'è Logan, c'è Wolverine. È così divertente. Mi sto divertendo così tanto, e non abbiamo neanche cominciato ancora a girare" sono state le parole di Levy.

Il regista ha quindi proseguito: "Devo dire che sviluppare un film di Deadpool è una delle esperienze più divertenti della mia vita, non solo perché è rated R". Ci sarà da fidarsi? Noi speriamo davvero di sì! A proposito di aspettative, Ryan Reynolds ha assicurato che Deadpool 3 rispetterà l'eredità di Logan.