In queste ore sono emerse dal web tantissime novità riguardanti Deadpool 3, l'atteso nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di Deadpool e Wolverine prodotto dai Marvel Studios.

Il regista del film Shawn Levy, infatti, nel corso di una nuova intervista ha offerto due importanti aggiornamenti in merito alla data d'uscita del film, col rischio di rinvio sempre più concreto a causa della lunga pausa subita dalla riprese per via degli scioperi di Hollywood, e anche al tanto chiacchierato cameo di Taylor Swift nei panni di Dazzler, una famosa mutante-cantante dei fumetti Marvel. A proposito della data d'uscita di Deadpool 3 e dello spettro del rinvio, Levy ha dichiarato: "Purtroppo non so se il film riuscirà a mantenere la data del 3 maggio 2024. Lo sciopero degli attori e la lunga pausa nella produzione hanno messo in serio pericolo quell'appuntamento. Abbiamo girato metà del film, e l'ho già montata. Posso solo dire che non vediamo l'ora di tornare al lavoro." Per quanto riguarda il cameo di Taylor Swift in Deadpool 3, il regista ha giocato a carte coperte: "Ci sono sicuramente molti rumor in proposito, ma immagino che dovrete aspettare e vedere per saperne di più..."

Nel frattempo, però, dal sottobosco degli insider sono arrivate anche grosse novità sulla trama di Deadpool 3: stando a vari scooper online, infatti, recenti riscritture della sceneggiatura del film hanno escluso da Deadpool 3 l'universo 838 e Scarlet Witch, con il film che inizialmente avrebbe dovuto visitare l'universo alternativo già visto in Doctor Strange 2 per scoprire le conseguenze del sanguinoso attacco di Scarlet agli Illuminati. Per My time to shine hello, comunque, Deadpool 3 sarà il film più importante della Saga del Multiverso, almeno in prospettiva Avengers: Secret Wars.

