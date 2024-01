Deadpool 3, Shawn Levy emozionante nella foto con Reynolds e Jackman: 'Siamo fratelli'

Dal set di Deadpool 3 arriva la foto di un momento emozionante: il regista Shawn Levy ha condiviso sui suoi social una foto con Ryan Reynolds e Hugh Jackman dove i tre si scambiano un tenero abbraccio.

Nella didascalia del post Instagram, Levy scrive: "È iniziata con un'amicizia. È finita con una fratellanza. @deadpoolmovie July 26th". La foto pubblicata da Levy e la caption con la data di uscita ha aumentato l'entusiasmo dei fan, alimentando l'hype già alle stelle dopo le prime foto dal set. Anche Hugh Jackman si è espresso sui social poco dopo la fine delle riprese: sempre su Instagram, l'attore ha condiviso la foto che ritrae il momento in cui si è liberato della sua iconica barba. "Che esperienza! Ho amato ogni minuto passato a realizzare questo film. Beh...non l'allenamento o il pesce al vapore con le verdure 4 volte al giorno per 6 mesi, ma il restante 93,2%. Un grazie collettivo al cast e all'intera squadra. Siete il massimo! Se qualcuno di voi sta leggendo e pensa mi riferisca a lui, è così. Grazie anche ai miei amici @vancityreynolds e @slevydirect, non sarei riuscito a fare tutto questo senza di voi. DAVVERO! Non vedo l'ora che arrivi il 26 luglio. È ora di radersi" aveva scritto il celebre attore.

Ovviamente non potevano mancare le parole della star di Deadpool, Ryan Reynolds, che non ha mancato di esprimere tutto il suo affetto verso gli amici con cui ha condiviso il set: "La tuta nasconde il sangue. Anche il sudore...ma oggi, con la fine delle riprese di Deadpool, ci sono soprattutto le lacrime. Un grande e eterno grazie al cast e alla crew del nostro film che ha lottato contro il vento, la pioggia, i fulmini e @RealHughJackman...il tutto sotto la valorosa guida di @ShawnLevyDirect. Ho potuto fare un film con i miei amici più cari e questo non accade spesso. Ci vediamo il 26 luglio...". Qui potete scoprire gli altri componenti del cast di Deadpool 3.