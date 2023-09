Deadpool 3, per Shawn Levy la coppia con Wolverine è 'il paradiso dei registi'

Deadpool 3 è uno dei titoli più attesi del Marvel Cinematic Universe, con Shawn Levy alla regia. Il regista ha parlato della felicità di poter dirigere un film con protagonisti due personaggi iconici come Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman). Nell'intervista a Collider, Levy ha sottolineato l'incredibile opportunità.

"Ci sono due grandi star del cinema insieme in un film in cui interpretano i loro ruoli più iconici: è il paradiso dei registi. Quindi la storia, il tono, il film stesso si appoggia al regalo di avere Deadpool e Wolverine come co-protagonisti in un film per la prima volta. Quindi non stiamo certamente fuggendo da tutto questo" ha dichiarato Levy.



Deadpool 3 è il terzo capitolo del franchise con protagonista Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson/Deadpool, e il primo facente parte del Marvel Cinematic Universe, con il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Logan/Wolverine, interpretato in parecchi film degli X-Men dal 2000 in poi. Scoprite su Everyeye a che punto erano le riprese di Deadpool 3 prima degli scioperi di attori e sceneggiatori.



Secondo gli ultimi rumor anche altri personaggi Marvel potrebbero comparire in Deadpool 3, fra cui Magneto (Ian McKellen), Professor X (Patrick Stewart), Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes (Tara Strong) ma non ci sono ancora conferme ufficiali.



Deadpool 3 uscirà nelle sale il 4 maggio 2024 ed è uno dei titoli più attesi della prossima annata cinematografica.

Nel nostro approfondimento dedicato al film ci siamo chiesti: sarà Deadpool 3 il vero film MCU sul Multiverso?