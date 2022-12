Deadpool 3, Shawn Levy aggiorna i fan sull'inizio delle riprese del film!

Deadpool 3 si preannuncia come uno dei cinecomic più attesi degli ultimi anni e i fan non vedono l'ora che la produzione prenda il via. A parlare delle tempistiche delle riprese è stato il regista Shawn Levy nel corso di un'intervista rilasciata a Collider in questi giorni, durante la quale ha risposto ad alcune domande sul film.

Alla domanda sul possibile inizio delle riprese di Deadpool 3 a maggio 2023, ecco la risposta di Levy:"Più o meno, sì. La verità è che più un film è pesantemente digitalizzato in CG, più tempo è necessario per la post-produzione. Ma ovviamente è il primo film di Deadpool nell'MCU. Non mancheranno gli effetti visivi. Ma è anche una priorità di North Star per me e Ryan [Reynolds] mantenere Deadpool grezzo, grintoso, connessi al modo in cuisono stati fatti quei film e che tutti noi amiamo" ha spiegato Levy.



Il regista è impegnato nella scrittura del film insieme alla star, Ryan Reynolds, Paul Wernick e Rhett Reese:"Stiamo scrivendo, riscrivendo, sviluppando e preparando Deadpool ormai ogni giorno" ha dichiarato, specificando il divertimento che gli suscita lavorare a questo progetto con il ritorno di Wolverine, interpretato da Hugh Jackman.



L'uscita di Deadpool 3 al cinema è prevista l'8 novembre 2024, con Ryan Reynolds nuovamente protagonista nei panni di Wade Wilson.

