Deadpool 3, Shawn Levy adora i rumor sul film: 'Ma ho le labbra cucite'

Come molte altre pellicole in questo periodo, Deadpool 3 è stato rinviato per via dello sciopero WGA e SAG-AFTRA ancora in corso e, in attesa che le riprese ricomincino, numerose voci si sono diffuse sul cast. Il regista Shawn Levy non si è detto però infastidito da questo fenomeno, anzi ha dichiarato di adorarlo.

Invitato come ospite a Happy Sad Confused Podcast, Levy ha infatti parlato dei cameo che saranno presenti nel nuovo capitolo di Deadpool, rivelando che alcuni di quelli su cui si è vociferato sono effettivamente reali. Tuttavia non si è sbilanciato particolarmente e si è limitato a parlare con entusiasmo del clima di attesa e di incertezza che le voci stanno creando intorno al film:

"Quello che mi ha fatto impazzire è quanto siano stati facili alcuni di questi cameo. Le persone amano Deadpool e Ryan. Fortunatamente sembra che li soddisfi anche il mio lavoro. Sanno che io e Ryan siamo uniti da un legame di fratellanza creativa unico e che pare funzionare perfettamente. Adoro la proliferazione dei rumor sul cast attorno al mio film, perché sono così tanti che non si capisce cosa è vero e cosa invece è inventato."

Sulle successive domande relative all'ormai molto probabile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3 ha poi cercato di cambiare discorso, sottolineando il suo desiderio di voler, per una volta, parlare di altro:

"Mi sento letteralmente come se fossi andato a una partita di calcio, mi fossi molto divertito e ora sentissi l'esigenza di parlare di altre cose."

Sappiamo dunque ancora molto poco sugli attori che saranno effettivamente presenti in Deadpool 3 e lo stesso Shawn Levy non ha detto molto sull'argomento. Tuttavia le sue parole ci fanno riflettere su quanto ciò che sta avvenendo attorno al nuovo capitolo di Deadpool sia rappresentativo dell'andamento del mercato cinematografico attuale: spesso ormai i rumor non danneggiano granché i film, anzi tendono ad aumentare il senso di attesa per la loro uscita.