Deadpool 3, nuovo sguardo a Dogpool: il cagnolino Marvel ora ha la sua pagina Instagram

Con gli scioperi di Hollywood gli attori non hanno potuto sponsorizzare i film in uscita, ma per quanto riguarda i cani? In queste ore, in vista dell'uscita di Deadpool 3, l'attore Ryan Reynolds e i Marvel Studios hanno aperto una pagina social dedicata a Dogpool, la variante canina del supereroe.

All'inizio di questo mese, Ryan Reynolds aveva annunciato ufficialmente il debutto di Dogpool in Deadpool 3, condividendo una foto del cucciolo sulla sua pagina del social network Instagram. Ora, i fan possono dare una nuova occhiata all'adorabile cagnolino del Multiverso grazie al nuovo post disponibile sul social network, il primo pubblicato dalla pagina ufficiale dedicata a Dogpool: come al solito, potete ammirare la foto in calce all'articolo.

Per chi non lo sapesse, Dogpool è un personaggio dei fumetti Marvel e membro ufficiale del Deadpool Corps, una squadra galattica composta dall'originale Deadpool e da altre versioni alternative di sé stesso. Originario di Terra-103173, Dogpool è stato utilizzato come soggetto di test sugli animali per Mascara X, un mascara che si rigenerava continuamente dopo una sola applicazione. Sfortunatamente il cane, vero nome Wilson, ne è uscito sfigurato ma ha anche acquisito la capacità di guarire da qualsiasi ferita: i suoi proprietari però lo gettarono in un cassonetto per liberarsene e Wilson venne salvato da un circo finché non venne reclutato per il Deadpool Corps.

Non è dato sapere al momento quale sarà il suo ruolo nel MCU, ma se volete cliccando sul link evidenziato potete trovare alcune anticipazioni sulla trama di Deadpool 3, relative nello specifico ai collegamenti con Loki 2 e Avengers: Secret Wars. Il film, lo ricordiamo, uscirà il 26 luglio 2024.