Deadpool 3 sarà un sequel di X-Men: Giorni di un Futuro Passato? La nuova teoria dei fan

A Deadpool 3 spetterà probabilmente il compito di introdurre definitivamente gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe (oltre che di introdurre lo stesso Wade Wilson, naturalmente): a tal proposito, qualcuno sta già ipotizzando un legame piuttosto stretto tra il film con Ryan Reynolds e uno degli ultimi capitoli della saga dei mutanti.

Secondo una nuova teoria spuntata su Reddit, il film nel quale potremmo vedere un Wolverine più arrabbiato che mai potrebbe infatti presentarsi come un vero e proprio sequel di X-Men: Giorni di un Futuro Passato, o almeno così sembrerebbe dando uno sguardo alla timeline.

Un fan ha infatti notato come, stando a quanto dichiarato da Reynolds e Jackman, Deadpool 3 sarà ambientato ai giorni nostri e, in particolare, molto prima degli eventi di Logan, che come sappiamo hanno luogo nel 2029: tutto ciò rende dunque plausibile l'idea che il Wolverine che incontreremo possa essere quello di ritorno in un 2023 alternativo dopo esser tornato nel 1973 all'epoca, appunto, di X-Men: Giorni di un Futuro Passato.

Dal punto di vista temporale la cosa sembra effettivamente filare, ma non è affatto detto, d'altronde, che gli Studios vogliano accogliere all'interno dell'MCU la saga degli X-Men in ogni suo aspetto, invece di puntare su un totale reboot. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe questa soluzione? Diteci la vostra nei commenti! Hugh Jackman, intanto, si è lamentato dell'onnipresenza di Ryan Reynolds: meglio farci l'abitudine, Hugh!