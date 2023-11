Deadpool 3 sarà un sequel di Logan! Shawn Levy: 'Vi racconto la reazione di Hugh Jackman'

Dopo i recenti leak sulla trama di Deadpool 3, il regista Shawn Levy ha avuto modo di fornire qualche informazione aggiuntiva a proposito del suo attesissimo nuovo film, che farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e promette di affrontare di petto le trame della Saga del Multiverso.

Nel corso di tre interviste separate, il regista ha discusso il vero titolo di Deadpool 3, il suo legame con Logan e la reazione di Hugh Jackman al costume giallo e blu di Wolverine.

A proposito del legame con Logan, l'acclamato 'ultimo' film di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, Shawn Levy ha dichiarato al Post Credit Podcast: "In realtà sto segretamente facendo questo film per avere l'opportunità di andare in giro per il mondo a rilasciare interviste insieme a Ryan Reynolds sulla nostra passione per Logan di James Mangold. Quel film è assolutamente canonico in Deadpool 3: noi adoriamo Logan, e i suoi eventi sono accaduti nel nostro film. Non saranno cancellati. Voglio che il mondo sappia che, in qualità di produttore e regista, confermo seduta stante il mio profondo amore e rispetto per Logan, per ogni aspetto di come è stato realizzato e per tutti gli eventi che racconta."

In un'intervista separata con The Wrap, poi, Levy ha confermato che Deadpool 3 non sarà il titolo finale del film: “No, non c’è ancora il titolo definitivo. A volte lo chiamo Deadpool vs Wolverine o Deadpool e Wolverine o Deadpool 3 con Wolverine: abbiamo alcuni titoli in mente, ma ragazzi, è un compito davvero difficile." Infine, parlando con Jakes Takes, Shawn Levy ha anche condiviso la reazione di Hugh Jackman alla notizia che avrebbe indossato per la prima volta il classico costume blu e giallo di Wolverine: "Mi ha guardato e ha detto solo: 'Fuck yeah'".

Recentemente, Shawn Levy ha parlato anche delle dinamiche nel combattimento tra Wolverine e Deadpool che si è intravisto nelle foto dal set pubblicate prima che gli scioperi di Hollywood interrompessero i lavori.