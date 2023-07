Deadpool 3, secondo un membro del cast il passaggio alla Disney non ha cambiato nulla

L'arrivo di Deadpool tra le mani della Disney ha causato non poche ansie nei fan. La paura era che un personaggio così politicamente scorretto potesse essere ridimensionato e attenuato dalla casa di Topolino. Secondo le parole di Karan Soni però sembra che non stia andando in questo modo.

"Ho iniziato a lavorare su quello, quindi posso dire che è lo stesso degli altri due. È un R rated. C'è un sacco di quella roba. Quindi non sembra diverso" ha raccontato l'attore che nelle precedenti pellicola rivestiva il ruolo di Dopinder. Dopo l'arrivo delle prime immagini dal set di Deadpool 3 la curiosità dei fan è aumentata a dismisura e sembra che le dichiarazioni dell'attore siano arrivate al momento giusto per calmare gli animi inquieti dei fan.

"L'unica cosa che, per me, è diversa è che questa volta non ho ricevuto la sceneggiatura. Gli altri due, l'abbiamo ricevuta, è una grande differenza, almeno per me far parte dell'MCU rispetto alla Marvel/Fox. Sono così severi. Quindi ho visto solo scorci in cui mi ritrovo." ha raccontato Soni. "Mi sento molto ottimista al riguardo. Lui e [il regista] Shawn [Levy], lavorano così bene insieme, che penso che sarà davvero eccitante per le persone vedere questo successo per due volte, in questa nuova versione, e giocare in questo scatola di sabbia. È molto, molto eccitante. Non sottovaluterò Ryan Reynolds" ha concluso.

Nel frattempo, potrebbe esser stato svelato il ruolo misterioso di Matthew Macfadyen in Deadpool 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!