Deadpool 3, è scontro con Wolverine nel nuovo video dal set!

Anche le coppie migliori conoscono momenti di crisi, a maggior ragione quando gli elementi in ballo sono due come Deadpool e Wolverine: in questo terzo film sulle avventure del mercenario dalla bocca larga è lecito dunque attendersi veri e propri fuochi d'artificio da questo punto di vista, come confermano alcune immagini saltate fuori sui social.

Dopo aver dato uno sguardo al costume classico di Wolverine indossato da Hugh Jackman in Deadpool 3, dunque, eccoci ad ammirare le prime scaramucce della coppia più bella del mondo: in un nuovo video girato sul set del film di Shawn Levy vediamo infatti i nostri due eroi passare alle maniere forti dopo un diverbio che, visti i caratteracci dei due, non aveva effettivamente alcuna chance di terminare in altri modi.

Su un terreno innevato il Deadpool di Reynolds e il Wolverine di Jackman avvolto nella classica tuta gialla sembrano dunque intenzionati a darsele di santa ragione, tra acrobazie di ogni genere e artigli infilzati nell'addome del nemico/amico: le premesse per un rapporto decisamente su di giri sembrano esserci tutte, e d'altronde nessuno di noi si sarebbe aspettato nulla di diverso da questi due! Botte da orbi a parte, comunque, pare che ci sia da essere ottimisti: secondo un membro del cast il passaggio a Disney non ha avuto effetti su Deadpool.