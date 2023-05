Deadpool 3, per via dello sciopero della WGA Ryan Reynolds non potrà improvvisare

Le riprese di Deadpool 3 sono iniziate questa settimana a Londra, ma lo sciopero degli sceneggiatori della WGA che sta, se non mettendo in ginocchio, quanto meno rallentando l'industria di Hollywood, in qualche modo colpirà anche la nuova produzione Marvel Studios.

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, l'attore e produttore Ryan Reynolds non potrà improvvisare nei panni di Wade Wilson per le riprese di Deadpool 3: questo perché la star, che dal 2016 viene considerato uno scrittore del franchise avendo contribuito alla sceneggiatura originale ed essendo stato ufficialmente accreditato come tale in Deadpool 2, in base nuove regole sugli scioperi non potrà modificare in alcun modo il copione di Deadpool 3 consegnato prima dell'inizio dello sciopero, vale a dire il copione che i Marvel Studios stanno utilizzato per le riprese. E con il co-sceneggiatore di Reynolds Shawn Levy alla guida del nuovo cinecomix del MCU, è improbabile che il taglio finale di Deadpool 3 sarà diverso dalla versione che è stata fissata sulla pagina.

Deadpool 3 vedrà Brianna Hildebrand, Stefan Kapicic e Morena Baccarin riprendere i loro ruoli di Negasonic Teenage Warhead, Colossus e Vanessa, mentre Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine per un attesissimo debutto nel MCU. Lo sciopero della Writers Guild of America (WGA) è iniziato il 2 maggio, quando sceneggiatori di film, televisione, radio e media online si sono uniti per chiedere una retribuzione più alta e una regolamentazione sull'uso di materiale prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale o tecnologie simili.

L'uscita di Deadpool 3 è prevista per l'8 novembre 2024.