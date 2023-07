Deadpool 3, lo sciopero degli attori si abbatte sul film: stop alle riprese

Le prime conseguenze dello sciopero degli attori iniziano a farsi vedere: dopo l'abbandono della prima di Oppenheimer da parte del cast, è stato ufficializzato lo stop alle riprese di Deadpool 3.

Le riprese del terzo film con l'antieroe interpretato da Ryan Reynolds, dunque, si interromperanno poiché gli attori coinvolti nel progetto aderiranno allo sciopero SAG annunciato dopo la mancanza di un accordo con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers. La federazione degli attori degli Stati Uniti si è unita al coro di proteste che vanno avanti da ben tre mesi da parte degli sceneggiatori.

Se lo sciopero WGA ha dato una batosta alla produzione di film e serie TV, lo sciopero degli attori rischia di prolungare ancora di più i tempi della mobilitazione e decretare l'ufficiale posticipo dell'uscita di una moltitudine di progetti televisivi e cinematografici. Fino ad ora, infatti, lo sciopero WGA non aveva intaccato in alcun modo le riprese di Deadpool 3 se non per la mancata improvvisazione di Ryan Reynolds, la presa di posizione da parte della Screen Actors Guild invece ha decretato lo stop ufficiale.

La data prevista per l'uscita del terzo film di Deadpool dopo ben sei anni di assenza era il 3 maggio 2024, ma con questa tempesta che si è abbattuta sul set non ci sono certezze che il calendario venga rispettato.