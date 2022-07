Deadpool 3, lo sceneggiatore ci rassicura: 'Abbiamo avuto il sostegno di Marvel e Disney'

Mentre Hugh Jackman alimenta i rumor sul ritorno di Wolverine in Deadpool 3, i fan attendono altre news sul film con Ryan Reynolds, in lavorazione ormai da tempo. Sin da quando la Disney ha acquisito la 21st Century Fox nel Marzo 2019 sono state tante le chiacchiere intorno al sequel, e adesso lo sceneggiatore Rhett Reese ci dà più informazioni.

Per fortuna è arrivata la conferma che Deadpool 3 sarà ancora una volta R-rated, nonostante il cambio al timone che ha messo la Disney accanto alla Marvel. I fan non devono preoccuparsi dunque. "È quasi come indossare un vecchio maglione comodo", ha detto Reese, che è attualmente al lavoro sulla scrittura di Deadpool 3. "La Marvel ci ha davvero dato il supporto per poter mantenere il tono e la visione che abbiamo per tale prodotto. Si sono dimostrati molto disponibili e di supporto, ma ci hanno anche permesso di fare ciò che facciamo. Quindi, davvero, è stato semplicemente divertente. Siamo diventati un'altra volta come scienziati pazzi di nuovo in laboratorio. Deadpool è il nostro preferito, sarà sempre il personaggio a cui penso siamo più vicini, e siamo molto grati per averci permesso di scriverlo nuovamente. Quindi è un grande divertimento. È come tornare di nuovo a scuola dopo aver trascorso l'estate libera. È piuttosto divertente".

Accanto a Reese c'è anche Paul Wernick, con cui lo sceneggiatore sta lavorando per mantenere l'essenza del personaggio e del prodotto. "Non preoccupatevi, sono stati molto di supporto al riguardo", ha detto Reese riguardo l'intervento della produzione sulla natura del film. "Adesso, quando si tratta di una battuta in particolare, se superiamo un limite, forse a un certo punto ci verrà detto, 'Forse non quella battuta.' Ma credo che siano stati incredibilmente favorevoli nei confronti di quello che stavamo facendo, perché ovviamente stavamo lavorando separati da loro per tanto tempo, e credo che abbiano visto il successo [...]. Quindi si spera che sarà un matrimonio da paradiso. Ma abbiamo sicuramente il loro sostegno ed è una cosa bellissima da provare".