Deadpool 3, Samuel L. Jackson a gamba tesa: 'Ryan Reynolds? Un esperto figlio di pu**ana'

Samuel L. Jackson ha tagliato il traguardo di cinquant'anni di carriera da attore. In una recente intervista ha parlato della sua esperienza sul set della saga di Come ti ammazzo il bodyguard, spendendo parole molto positive nei confronti di Ryan Reynolds che a breve lo raggiungerà nell'MCU.

Nonostante lo sciopero abbia bloccato le riprese di Deadpool 3, l'esaltazione per l'uscita della pellicola non si ferma. Festeggiando questo enorme traguardo per la sua carriera, Samuel L. Jackson ha parlando del modo in cui, nella sua collaborazione con Reynolds, abbia sempre messo al centro il divertimento. "Non credo che Come ti ammazzo il bodyguard sia un film di serie A nella categoria di nessuno. Ma so anche che se siamo io e Ryan e ci stiamo divertendo, un sacco di gente lo guarderà e diranno, è fantastico" ha spiegato.

"Abbiamo cambiato il tono di quel materiale perché volevamo farlo. Ryan è un figlio di p*****a esperto" ha spiegato, raccontando del loro primo incontro. "Lo conoscevo [Ryan] da quando lui e Scarlett Johansson si sono sposati. Il mio regalo di nozze per loro era un alveare. Scarlett parlava sempre della natura. Quindi ho chiesto al mio assistente di uscire e comprare 10 chili di api e poi ho comprato loro abiti da api e tutto il resto. Hanno allevato le api per un pò" ha concluso l'attore di Pulp Fiction.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Come ti ammazzo il bodyguard 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!