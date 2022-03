Deadpool 3, Ryan Reynolds vuole Shawn Levy alla regia: 'Chiamate Kevin Feige'

Per Deadpool 3 le cose sono ancora tutte in divenire: il film con Ryan Reynolds si farà, questo è certo, ma ad oggi non si hanno ancora notizie concrete circa il periodo in cui la produzione potrebbe prendere il via, o anche sul nome del regista che potrebbe sedersi dietro la macchina da presa a dirigere le nuove gesta del mercenario Marvel.

Proprio a tal proposito Ryan Reynolds, che ha recentemente promesso aggiornamenti a breve su Deadpool 3, ha voluto fare un nome: l'attore ha infatti ammesso che sarebbe felicissimo di poter tornare a lavorare con Shawn Levy, con cui ha recentemente collaborato in due successi come Free Guy e The Adam Project.

"Sarebbe fantastico. Io dico di chiamare Kevin Feige, che si occupa del Marvel Cinematic Universe da qualche parte in Buena Vista Way. Non so dove sia, ma comunque certo, sarebbe magnifico. Sarebbe un sogno. Un sogno che diventa realtà" sono state le parole di Reynolds che, pur scherzando come suo solito, non ha nascosto l'eccitazione per l'idea di poter tornare a lavorare con un regista con cui è evidente il grado di sintonia decisamente elevato.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere Shawn Levy alla regia del nuovo film sulle avventure del mercenario dalla bocca larga? Diteci la vostra nei commenti! Alcuni rumor, intanto, parlano del possibile ritorno di Zazie Beetz nel ruolo di Domino.