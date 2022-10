Deadpool 3, Ryan Reynolds sul ritorno di Hugh Jackman: 'I fan lo desideravano da tempo'

Hugh Jackman riprenderà il suo ruolo di Wolverine in Deadpool 3. Con un video che ha mandato in tilt i social, Ryan Reynolds ha annunciato che la star di Logan debutterà nel Marvel Cinematic Universe nella pellicola in uscita il 6 settembre 2024.

Nel film, la star di Free Guy si riunirà a Shawn Levy, regista di The Adam Project, che dirigerà il terzo capitolo sul Mercenario Chiacchierone. Ma cosa ne pensa Reynolds del ritorno di Jackman?

"Non potrei essere più eccitato", ha raccontato l'attore in un'intervista per Forbes. "Voglio dire, soprattutto per averlo annunciato in questo modo. Alla fine, lavoro con alcuni dei miei amici più cari e una cosa del genere non accade tutti i giorni in questo settore".

"Sono elettrizzato e sono stato seduto su quei due teaser trailer per alcune settimane", ha detto Reynolds riguardo al video rivelatore di Wolverine e a quello successivo con Jackman. "È uno di quei momenti in cui premi invia su un tweet o su un post: la tua mano trema quando stai scherzando con lo spirito del tempo in un modo del genere".

Collaborare con Jackman e Levy per Deadpool 3 è stato "sorprendente", ha concluso Reynolds. "Mi sento allo stesso modo dei fan, però. Sono eccitato dal fatto che questo personaggio stia tornando per un altro giro, in particolare in questo contesto. Penso che sia qualcosa che le persone desideravano da molto tempo, ovvero ottenere questa coppia sul grande schermo, ed è quello che ci proponiamo di fare".

