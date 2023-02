Deadpool 3: Ryan Reynolds ricorda il primo capitolo sui social

Manca ancora più di un anno all'uscita di Deadpool 3, l'attesissimo terzo capitolo del cinecomic dedicato al Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds che vedrà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Ma nonostante la data di uscita del film sia appunto ancora lontana, la star del franchise continua a dimostrare il suo attaccamento per il ruolo e ad aggiornare i fan sui social, in questo caso tramite una nuova simpatica storia di Instagram.

Nell'ultima Instagram Story di Reynolds troviamo un'immagine risalente al primo capitolo della serie, accompagnata dalla canzone "I Can See Clearly Now" di Jimmy Cliff. Lo screenshot, che come di consueto vi lasciamo in calce alla notizia, proviene nello specifico dalla scena dell'autostrada, quando Deadpool combatte con un gruppo di teppisti e Colosso. Qui Wade Wilson sembra stia prendendo le giuste misure prima di sferrare un calcio dei suoi a qualcuno. L'attore ha inoltre taggato la pagina ufficiale della pellicola, la sua compagnia Maximum Effort e il regista Shawn Levy.

Per chi non lo sapesse, questa non sarà la prima volta di Levy e Reynolds insieme sul set. Infatti i due hanno già collaborato in precedenza in Free Guy e The Adam Project, rispettivamente usciti nel 2021 e nel 2022.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti relativi a Deadpool 3.