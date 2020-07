Deadpool 3, Ryan Reynolds provoca Hugh Jackman: farà il primo film Disney rated-r?

Nei giorni scorsi X-Men: Giorni di un futuro passato è approdato sul servizio di streaming on demand Disney+, e l'attore Hugh Jackman, storico interprete di Wolverine, è comparso su Instagram per ribadire come la versione del film proposta sulla piattaforma sia libera dalla censura.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Jackman ha scritto ai suoi follower: "Days Of Future Past è diventato il primo film in onda su Disney+ senza censure. Un tempo quello era il mio futuro, ma siamo onesti ... adesso è più simile al mio passato."

Le parole dell'attore, però, hanno attirato l'attenzione del collega, amico e rivale Ryan Reynolds, interprete di Deadpool, che si è affrettato a commentare: "Eccitato dal fatto che faranno lo stesso con Deadpool, è tempo che i bambini lo sappiano."

Il commento di Reynolds ha attirato naturalmente l'attenzione dei fan, entusiasti all'idea di vedere Deadpool insieme agli altri supereroi del Marvel Cinematic Universe. Al momento della stesura di questo articolo non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale circa il destino dell'attesissimo Deadpool 3, ma basandoci sulle dichiarazioni rilasciate dalla star in precedenza c'è forte ottimismo nell'aria e probabilmente i fan non dovranno aspettare troppo a lungo prima di saperne di più in proposito.

