Deadpool 3, Ryan Reynolds promette: 'Presto aggiornamenti sul film'

Ormai da tempo ci stiamo chiedendo tutti che fine ha fatto Deadpool 3, e ora sembra che delle risposte alla domanda si stiano avvicinando. Sentiamo cos'ha da dire Ryan Reynolds.

L'interprete di Deadpool Ryan Reynolds ha recentemente fatto una chiacchierata con Collider riguardo al suo nuovo film The Adam Project, musical diretto da Shawn Levy, già regista della commedia Free Guy, sempre con protagonista Reynolds.

E quando il sito ha chiesto all'attore se con Levy parlasse mai di Deadpool 3, l'atteso nuovo capitolo del franchise sull'irriverente eroe mercenario, questi ha risposto: "Parliamo praticamente di tutto, ma ecco cosa vi dirò in merito a questo particolare argomento: presto dovrei avere un bel po' di aggiornamenti. Perciò dovrei avere modo di chiarire e definire meglio ciò che riguarda Deadpool".

Sembra dunque che presto sapremo qualcosa di più sul futuro di Deadpool nel MCU, e specialmente ora che le porte del Multiverso sono state spalancate, chissà cosa potrà voler dire per il personaggio.

Reynolds ci ha tenuto a precisare che, contrariamente a quanto creduto dai fan, Deadpool non è in Doctor Strange 2, ma chi può dire davvero cosa sarà e non sarà quando di mezzo c'è una compagnia il cui motto (non ufficiale) è "mai dire mai"?