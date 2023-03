Deadpool 3, Ryan Reynolds in palestra cerca di tenere il passo di Hugh Jackman

Le riprese di Deadpool 3 sono sempre più vicine, e in queste ore il protagonista Ryan Reynolds ha postato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una nuova foto dal dietro le quinte della sua preparazione fisica per il ruolo di Wade Wilson.

In realtà, mani in tasca e volto disteso, se non addirittura un po' assonnato, Ryan Reynolds non sembra particolarmente interessato ad allenarsi, e il post (come spesso gli capita) sembra solo la scusa perfetta per mandare una frecciatina al collega Hugh Jackman, che invece come sappiamo si sta letteralmente dannando per riprendere la forma fisica perfetta di Wolverine. "Keeping Up With The Jackmans", scrive Ryan Reynolds nella didascalia del post che potete trovare in calce all'articolo.

Ricordiamo che, dal poco che sappiamo, Deadpool 3 sarà il primo film rated r dei Marvel Studios, e mostrerà l'arrivo di Deadpool e Wolverine dall'universo narrativo degli X-Men della Fox al Marvel Cinematic Universe della Disney; con loro ci sarà anche la star di Deadpool 2 Zazie Beetz, che dovrebbe riprendere il ruolo della 'mutante più fortunata del mondo' Domino, e la nuova arrivata Emma Corrin nel ruolo del villain. Stando alle indiscrezioni Deadpool 3 sarà legato alla trama del Multiverso e porrà le basi per Avengers: The Kang Dynasty, il prossimo film crossover del Marvel Cinematic Universe, con tanti camei e personaggi sia dal Marvel Universe che dalle saghe cinematografiche Fox: a questo proposito sono attesi Xavier e Magneto di Patrick Stewart e Ian McKellen, mentre lo stesso Hugh Jackman recentemente ha lasciato intendere che potrebbe interpretare diverse Varianti di Wolverine.

Deadpool 3 è atteso per l'8 novembre 2024.