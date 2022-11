Deadpool 3, Ryan Reynolds insolitamente serio: 'Vi spiego il ritorno di Hugh Jackman'

Il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine è sicuramente l'aspetto più atteso dai fan quando si parla del prossimo film Marvel Studios Deadpool 3, e nel corso di una recente intervista promozionale la star Ryan Reynolds ha spiegato come la produzione sia riuscita a concretizzare la cosa.

Da un punto di vista narrativo e di continuity i vari come e perché Deadpool e Wolverine piomberanno nel Marvel Cinematic Universe sembrano destinati a rimanere segreti ancora a lungo, ma dal punto di vista del dietro le quinte Ryan Reynolds ha finalmente spiegato com'è nata l'idea di riportare Hugh Jackman nel mondo dei cinecomix. E lo ha fatto in modo insolitamente serio durante una recente intervista con Collider:

"Le persone mi stanno dando davvero troppo credito per questa storia", ha spiegato l'interprete di Wade Wilson. "Non credo di essere il vero responsabile del ritorno di Hugh. Certo, ho sempre voluto che Hugh tornasse. Il mio primo incontro con Kevin Feige quando la Disney ha acquistato la Fox, qualcosa come tre anni fa, o tre anni e mezzo, forse addirittura quattro anni fa, va bene non ne sono sicuro, ma comunque il primo incontro con Kevin Feige fu per parlare di un film di Deadpool e Wolverine. E all'epoca, ovviamente, non era proprio possibile. E poi è semplicemente capitato che Hugh si trovasse in quel momento perfetto della carriera in cui era interessato a tornare nei panni di Wolverine, e voleva farlo ancora una volta. Un giorno ne abbiamo parlato e....il contenuto di quella conversazione lo lascerò a Hugh, perché so che prima o poi ne parlerà lui, ne sono sicuro. Lascerò che sia lui a rispondere. Ma diciamo semplicemente che ha espresso il suo interesse a riprendere i panni di Wolverine, e a quel punto è stato mio compito portare l'idea a Kevin Feige e riuscire a vendergliela."

Ryan Reynolds ha proseguito: "E, diciamola tutta, aggiungere il nome di Hugh Jackman ad un film lo rende molto facile da vendere. Ma anche se fu un si immediato e molto eccitato da parte della Marvel, c'erano comunque un sacco di cose ancora in movimento con la Fox e gli X-Men e tutte queste questioni dei diritti, e la Marvel ha avuto bisogno di molto tempo per sistemarle tutte. Non avete idea della burocrazia che c'è stata dietro a questo film per trasformarlo in realtà. E sono davvero, davvero grato che si siano sbattuti così tanto per farlo, perché per me lavorare con Hugh è un sogno che si avvera. E soprattutto veder lavorare Deadpool e Wolverine insieme in un film va al di là di qualsiasi sogno che sarei mai stato in grado di sognare. Quindi sono davvero, davvero super entusiasta di fare questo film".

Dopo l'annuncio del nuovo calendario uscite Marvel Studios, Deadpool 3 uscirà l'8 novembre 2024. Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.