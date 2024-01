Deadpool 3, Ryan Reynolds fomenta l'hype con una nuova foto dal set

A Ryan Reynolds non fa troppo piacere il fatto che foto scattate sul set di Deadpool 3 finiscano online rischiando di rovinare qualche sorpresa ai fan troppo curiosi: l'attore non ha fatto mistero della cosa qualche settimana fa, ma ha evidentemente deciso che, tutto sommato, a concedere qualcosa ogni tanto potrebbe non esserci nulla di male.

Certo, il buon Ryan (che dopo aver chiesto ai fan di smetterla con i leak ha letteralmente intasato X di foto fake di Deadpool 3) ha comunque evitato qualunque pericolo spoiler con la nuova foto postata poco fa tramite i soi account social, scegliendo uno scatto che di fatto non ci racconta nulla del film pur riuscendo a fomentare il nostro hype già alle stelle.

La nuova foto non ritrae in effetti nessuno dei protagonisti di quello che sarà l'unico film del Marvel Cinematic Universe ad uscire in sala nel 2024: protagoniste della foto sono due sedie da set riservate non a Ryan Reynolds e a Hugh Jackman, bensì a Wade Wilson e Logan, come a voler ricordare (qualora ce ne fosse bisogno) che il film sarà tutto per loro, la coppia di mutanti più bella di sempre. E voi, che aspettative avete per questo Deadpool 3? Fatecelo sapere nei commenti!