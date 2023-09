Deadpool 3, Ryan Reynolds a cena con Hugh Jackman: 'Pronti a tornare a lavoro'

Con gli scioperi di Hollywood arrivati ad un momento decisivo e con un accordo tra sindacati e studios sempre più vicino, il team di Deadpool 3 ha apparentemente già iniziato a scaldare i motori in vista della ripartenza delle riprese.

Come potete vedere nell'immagine catturata dai social e disponibile in calce all'articolo, nelle scorse ore il regista di Deadpool 3 Shawn Levy ha condiviso sulle sue Storie di Instagram una nuova foto privata che lo ritrae in cucina (probabilmente di casa sua, dato che sullo sfondo si può intravedere una foto di famiglia) insieme a Ryan Reynolds e Hugh Jackman: il trio sta condividendo un pasto sull'enorme tavolo a bancone e posa per l'invisibile fotografo, ma ad interessarci è soprattutto la didascalia di accompagnamento della foto, che recita 'Tre amici in attesa di poter tornare a lavoro...".

La tempistica, chiaramente, è a dir poco sospetta, dato che la foto è arrivata online proprio mentre gli studios e il sindacato degli sceneggiatori dichiaravano terminata la lunga sessione di trattative che si è tenuta nel corso della giornata di ieri venerdì 22 settembre e che è andata avanti per quasi dieci ore consecutive. Come vi abbiamo raccontato questa mattina, le due parti si incontreranno anche oggi sabato 23 settembre per trovare nuovi punti di accordo su questioni relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e al numero di scrittori da implementare nelle cosiddette 'stanze degli sceneggiatori' delle serie tv.

Quando gli scioperi saranno conclusi, le riprese di Deadpool 3 potranno ricominciare. Il film Marvel ha perso la sua data d'uscita a causa dei blocchi di Hollywood, ma recentemente è stato confermato che Deadpool 3 omaggerà gli X-Men della Fox: cliccate sul link per scoprire quali personaggi saranno inclusi nel film.