Deadpool 3, Ryan Reynolds promette: Wolverine di Hugh Jackman qualcosa di totalmente nuovo

Gli X-Men stanno per arrivare nel MCU grazie a Deadpool 3, ora che è stato anche confermata la presenza di Colosso nel nuovo film con Ryan Reynolds, ma ovviamente tutti gli occhi dei fan sono puntati sull'amatissimo Wolverine di Hugh Jackman.

Nel corso di una recente intervista con ET Canada, il produttore e protagonista del film Ryan Reynolds ha anticipato che il Wolverine che vedremo nel terzo film di Deadpool sarà "qualcosa di completamente nuovo" per Hugh Jackman, rispetto alle tante interpretazioni del passato.

"È stato molto divertente", ha detto Reynolds parlando di Deadpool 3 e del ritorno dell'amato-odiato Hugh Jackman. "Lui ed io siamo entrambi davvero entusiasti di questo film. Lavorare insieme con questi personaggi era qualcosa che volevamo fare da circa un decennio. E avere questa opportunità ora è, beh, penso che sia letteralmente il momento perfetto... Non ho mai smesso di provare a convincerlo a tornare a fare Wolverine. L'ho letteralmente assillato. Questo film è qualcosa di unico che nasce dall'incontro di tanta fortuna, giusto tempismo e duro lavoro, tutte queste cose si sono intersecate e alla fine si è convinto a farlo. Ma in sostanza penso che fosse eccitato dalla storia, gli abbiamo proposto una sorta di divergenza dal personaggio che conosce, quello che si era lasciato alle spalle: questo Wolverine è qualcosa di completamente nuovo da interpretare e Hugh è davvero entusiasta di farlo."

Shawn Levy dirigerà Deadpool 3 con un cast che ad oggi include anche le star della saga Morena Baccarin, Stefan Kapičić e Zazie Beetz, rispettivamente nei panni di Vanessa, Colosso e Domino, oltre alle new entry Matthew Macfadyen di Succession e Emma Corin di The Crown in ruoli attualmente sconosciuti.