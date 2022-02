Deadpool 3, Ryan Reynolds avverte: 'Walker Scobell vuole un miliardo di M&M's marroni'

Ormai da mesi tutti attendono aggiornamenti su Deadpool 3. Purtroppo non sono molte le novità su un terzo capitolo Tuttavia Variety ha provato a chiedere nuove informazioni a Reynolds nel corso di un'intervista. In particolare gli è stato domandato se il suo co-protagonista in The Adam Project, Walker Scobell, avesse un ruolo nel film.

Come sappiamo, infatti, Reynolds sta per fare il suo ritorno con un nuovo film Netflix, The Adam Project, in cui lavorerà con il giovanissimo attore, che ha solo 12 anni. I due hanno promosso la pellicola insieme proprio in questa intervista, e alla domanda su una possibile apparizione di Scobell, l'interprete di Deadpoll si è detto assolutamente d'accordo. "Lo spero davvero. [rivolto a Scobell] Come ti senti al riguardo? Ti piacerebbe arrivare con un pilota folle?" ha chiesto l'attore al collega. Scobell ha ovviamente risposto "Lo farò".

Ryan Reynolds ha poi proseguito dicendo che nel caso in cui la Marvel dovesse assumere il suo co-protagonista di The Adam Project, si dovrà subito provvedere a riempire il camerino di "un miliardo di M&M's marroni" e "capelli di unicorno". Ogni giorno, chiaramente. Gli Studios sono pronti per tutto questo?

L'intervistatore ha poi chiesto all'attore come procedono i lavori sul terzo film di Deadpool. "Sta arrivando... Oggi non ti do niente, Marc. Mi dispiace" ha risposto Reynolds. Quando potremo avere maggiori informazioni? Chissà.