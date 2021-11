Deadpool 3, Ryan Reynolds assicura: 'Stiamo continuando a lavorarci'

È passato ormai un po' di tempo dall'ultima volta in cui abbiamo visto Deadpool imperversare sul grande schermo: era il 2018 quando il secondo film con Ryan Reynolds arrivò in sala, mentre negli ultimi tre anni (complice, ovviamente, anche la pandemia) il mercenario dalla bocca larga si è chiuso in un silenzio alquanto insolito.

Il terzo capitolo, comunque, è sempre nei piani della produzione: già nei giorni scorsi Ryan Reynolds ci ha aggiornati sullo stato della lavorazione, pur ammettendo di non essere autorizzato a fornirci troppe informazioni; proprio in queste ore, l'attore è stato costretto a tornare brevemente sull'argomento.

"Stiamo continuando a lavorarci" è stato il breve commento della star di Red Notice sul terzo film che vedrà come protagonista il suo Wade Wilson: una chiosa che lascia intendere ancora una volta quanto poco il nostro sia autorizzato a rivelare su Deadpool 3, ma che quantomeno ci rassicura sul fatto che Marvel e Fox non abbiamo alcuna intenzione di mollare il progetto (cosa piuttosto ovvia, d'altronde, visto l'altissimo gradimento riscosso dal personaggio ad ogni sua uscita).

Cosa vi aspettate da questo terzo capitolo? Sperate anche voi in un ingresso del buon Wade nell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! A tal proposito, anche Zazie Beets ha parlato del futuro di Deadpool.