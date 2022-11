Deadpool 3, Ryan Reynolds assicura: 'Rispetteremo l'eredità di Logan'

Il ritorno di Wolverine in Deadpool 3 ha fatto sì che tutti ci ponessimo prima di tutto una domanda: quanto ci sarà, nel redivivo personaggio di Hugh Jackman, di quanto visto nei precedenti film sugli X-Men? Il Logan che vedremo nel film di Shawn Levy sarà quello che già conosciamo o qualcosa di completamente diverso?

Alla domanda, dopo aver spiegato il ritorno di Hugh Jackman, ha risposto lo stesso Ryan Reynolds, che ha voluto rassicurare i fan in particolare sulla volontà di non gettare al vento quanto di buono fatto con Logan, il film che nel 2017 aveva di fatto sancito l'addio della star di The Greatest Showman al personaggio interpretato per quasi 20 anni.

"Abbiamo cercato di farlo in un modo che Hugh Jackman approvasse e che anche Kevin Feige approvasse, in modo tale da rispettare completamente l'eredità di Logan e il modo in cui ci eravamo lasciati. Non vogliamo fare casini con quello" ha spiegato Reynolds durante la sua ultima apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon.

Insomma, i fan dovrebbero poter dormire sonni tranquilli: nulla di quanto fatto in Logan andrà perso in occasione del gran ritorno di Wolverine... O almeno si spera! Sempre Ryan Reynolds, intanto, ha parlato anche del possibile cameo di Taylor Swift in Deadpool 3.