Deadpool 3, Ryan Reynolds sembra anticipare l'imminente ritorno del Mercenario Marvel

Condividendo un'immagine sul suo Instagram senza alcuna didascalia, Ryan Reynolds ha mandato in visibilio i fan in merito a un imminente ritorno del Mercenario Chiacchierone Marvel, di cui sappiamo essere in lavorazione un terzo capitolo all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Nell'immagine vediamo uno zaino su di un tavolino di vetro all'interno di quello che sembra essere un ufficio. Dentro lo zaino, poi, in bella vista e sopra a tutto, la maschera di Deadpool, come se stesse portando in giro il costume del Mercenario per qualcosa. Potrebbe anche non significare nulla, ma dato il clamore per l'arrivo di Deadpool nel MCU, l'aperura dell'Avengers Campus e tante altre novità, in effetti questa immagine potrebbe anche collegarsi a qualcosa.



Come sappiamo, Saranno Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin a scrivere la sceneggiatura di Deadpool 3. Le due sorelle hanno all'attivo quasi 150 episodi di Bob's Burger come produttrici e sceneggiatrici, e sono creatrici, produttrici esecutive e showrunner della serie FOX The Great North, già rinnovata per una prima stagione pur non avendo ancora debuttato sul canale.

Dopo molti incontri la star Ryan Reynolds e dei possibili sceneggiatori, la produzione ha optato lo scorso novembre per le due autrici, che avrebbero presentato il pith migliore e più funzionale per il terzo capitolo del franchise, che Kevin Feige ha confermato rimarrà rated-r.

Al momento non abbiamo a disposizione ulteriori informazioni in merito, ma ci si aspetta che venga annunciato un nuovo regista, poiché l'agenda di David Leitch per il prossimo futuro sembra già alquanto piena (basterebbe pensare anche solo a Bullet Train con protagonista Brad Pitt), nonostante "la porta sarebbe sempre aperta per un suo ritorno", qualora dovesse volerlo. Tuttavia, il fatto che non sia stato parte della "caccia agli sceneggiatori" lo rende ancora più improbabile.



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato all'arrivo di Deadpool 3.