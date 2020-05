Deadpool 3, Ryan Reynolds anticipa un possibile nuovo capitolo targato MCU

Con l'acquisizione di Fox da parte di Disney, Il Mercenario Chiacchierone e altri personaggi Marvel/Fox si sono ritrovati ad essere un po' come i nuovi arrivati il primo giorno di scuola... E di ciò che sarà o potrebbe essere per Deadpool, come un'eventuale approdo nel MCU, ne parla Ryan Reynolds con il magazine Total Film.

Sul futuro del franchise Deadpool ora che è in mano ai Marvel Studios non abbiamo ancora molte certezze, ma quel che sappiamo è che sono in molti, incluso il creatore di Deadpool Rob Liefeld, a volere delle interazioni tra il personaggio e gli altri membri del MCU.

E anche Ryan Reynolds, interprete del Mercenario Chiacchierone, non è da meno. Così, quando l'intervistatore indaga su ciò che potrebbe accadere ora al personaggio, l'attore risponde: "Amico, davvero non lo so. È tutto così nuovo, con il passaggio alla Marvel/Disney, e cercare di capire a che punto siamo e come procedere da qui. È tutto da vedere".

E continua: "Non mi sembra di essere un insider. Penso che mi ci debba ancora abituare. Una volta che sarò più 'intimo' con l'idea - se faremo un terzo film di Deadpool... Se o quando faremo Deadpool 3, probabilmente avrò una migliore prospettiva del tutto"

"Ma sono un grande fan della Marvel e di come realizzano i loro film. Così quando Disney ha acquisito Fox, io l'ho vista solo come una cosa positiva. E se a Deadpool venisse realmente concesso di giocare con gli Avengers e gli altri, credo che sarebbe una vittoria per tutti. Ma è qualcosa che scopriremo solo in futuro" conclude Reynolds.

E voi, cosa ne pensate? Con quali personaggi del MCU vorreste vedere interagire Deadpool? Fateci sapere nei commenti.