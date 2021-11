Deadpool 3: Ryan Reynolds aggiorna sul nuovo capitolo con i Marvel Studios

Era passato un po' di tempo da quando sono arrivati gli ultimi aggiornamenti sulla lavorazione di Deadpool 3, ma adesso nel corso di una recente chiacchierata Ryan Reynolds ha fornito nuove dichiarazioni riguardanti la pellicola Disney che inserirà il personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe, come preannunciato da Kevin Feige.

Ryan Reynolds al momento è impegnato nella campagna promozionale del suo nuovo film Netflix, Red Notice, e ha avuto modo di rispondere ad alcune domande riguardanti l'atteso Deadpool 3 che dovrebbe arrivare prossimamente grazie alla Disney e ai Marvel Studios. Anche se non gli è consentito da contratto sbilanciarsi e rivelare nulla, Reynolds ha comunque detto: "Non posso davvero commentare nulla su questo, ma spero che arrivi molto presto".

Che la Marvel è pronta a realizzare Deadpool 3, lo confermano anche le ultime dichiarazioni di Kevin Feige: "Lo script è ora in lavorazione, Ryan Reynolds ci sta lavorando duramente insieme agli sceneggiatori proprio in questo momento". Feige ha confermato che Deapool 3 sarà ancora Rated R.

Kevin Feige non ha dato altri dettagli per quanto riguarda il franchise di Deadpool, ma sapere che ha un suo spazio all'interno del fitto programma di distribuzione della Fase 4 del MCU, è importante per i fan. Che però vorrebbero adesso vedere Deadpool ancora più inserito nel tessuto della Marvel. Anche Reynolds sarebbe d'accordo, e riprenderebbe volentieri il ruolo di Wade Wilson/Deadpool in un altro film del MCU in futuro.

Anche Zazie Beetz vuole tornare in Deapool 3, con l'attrice pronta a riprendere i panni di Domino: "Adorerei rivisitare il personaggio di Domino, adorerei fare un Deadpool 3,4,5,7,19. Ho sempre pensato anche al voler realizzare forse una mia origin story, e giocare con quel personaggio. La adoro e quindi sarei più che felice di farle di nuovo visita al cinema. E penso lo farò. Se la Disney non lo realizzerò, lo realizzerò io".