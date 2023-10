Deadpool 3: che ruolo avrà Wade nella Saga del Multiverso?

Inutile nasconderci: Deadpool 3 è forse il film del Marvel Cinematic Universe che più stiamo aspettando. Ma la domanda sorge spontanea: quale sarà il ruolo di Wade Wilson all'interno della Saga del Multiverso? Cerchiamo di capirlo assieme.

Le strade che Kevin Feige e i Marvel Studio potrebbero prendere sono fondamentalmente due per quanto riguarda Deadpool 3 e il ruolo di Wade Wilson nel Multiverso.

La prima, quella più facile, è restare sulla falsariga di quello che abbiamo visto finora con il personaggio. Un film iconoclasta, divertente e divertito, che prenderà i giro la Marvel, il Multiverso stesso e l'avventura da buddy movie che Wolverine e Deadpool probabilmente avranno. Wade Wilson potrebbe quindi mantenere un ruolo defilato rispetto ai grossi eventi, fungendo sempre da distruttore della quarta parete e basta.

C'è poi l'opzione più complessa ma obbiettivamente più intrigante: dare a Deadpool un ruolo attivo nella Saga del Multiverso. Facendo come She-Hulk ma in maniera molto più grande, come se Wade Wilson potesse rappresentare quasi il Multiverso stesso, lui che vede tutto in quanto personaggio parlante.

Deadpool potrebbe quindi fare da collegamento fra gli universi ed essere, magari, l'obbiettivo di Kang, dato che conosce tutte le varie realtà che la Marvel ha avuto nel corso degli anni, anche prima dell'universo condiviso. Un'idea forse un po' pazza ma che potrebbe dare un twist davvero significativo al personaggio. Dopotutto, Deadpool 3 sarà il vero film Marvel sul Multiverso?

Voi cosa ne pensate di queste ipotesi? Deadpool avrà un ruolo attivo nel Multiverso oppure no? Diteci la vostra nei commenti, noi intanto cerchiamo di capire se Taylor Swift sarà davvero in Deadpool 3.