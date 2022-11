Deadpool 3, rumor clamoroso: includerà i vecchi film Fox incluso Fantastici Quattro

Oltre alle indiscrezioni sul nuovo contratto di Tom Holland per il futuro di Spiderman nel MCU, in questi minuti sono emerse possibili nuove anticipazioni sull'attesissimo Deadpool 3, prossimo capitolo della saga con protagonista Ryan Reynolds.

Secondo una nuova indiscrezione fatta circolare dal famoso scooper DanielRPK, infatti, nel corso della sua prossima avventura - la prima prodotta dai Marvel Studios, e che si prevede lo condurrà all'interno del Marvel Cinematic Universe - in Deadpool 3 Wade Wilson visiterà vecchi cinecomix di della Fox allo scopo di raggiungere un non meglio specificato 'obiettivo' ancora sconosciuto. Sebbene al momento non sia noto come Deadpool 3 integrerà con questi franchise attraverso la sua trama (che a questo punto definire 'meta' è poco) il rapporto specifica che Deadpool visiterà i film degli X-Men e dei Fantastici Quattro, nello specifico la versione cinematografica del team del 2005.

Vale sottolineato che si tratta di indiscrezioni tutt'altro che confermate a livello ufficiale, dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati per eventuali aggiornamenti o smentite. Comunque, al di là dell'affidabilità di Richtman, va notato per lo meno che questa non è la prima volta che afferma che Deadpool 3 avrà a che fare con elementi del Multiverso: qualche giorno fa, ad esempio, un nuovo rapporto ha anticipato che l'agente Mobius di Owen Wilson apparirà in Deadpool 3 in qualche misura dopo gli eventi di Loki e di Loki 2. Nel frattempo, in una nuova intervista Ryan Reynolds ha confermato che Deadpool 3 rispetterà gli eventi di Logan, ad oggi l'ultimo cinecomix con Wolverine di Hugh Jackman.

Deadpool 3 è atteso per l'8 novembre 2024.