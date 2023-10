Deadpool 3, i rumor sul cast sono veri? Shawn Levy fa sognare i fan

Non solo il cameo di Taylor Swift in Deadpool 3, difatti circolano altri rumour riguardanti il cast del prossimo capitolo della saga, come ad esempio quello su Elektra, e il regista ne ha parlato recentemente in diverse interviste.

Shawn Levy, regista di Deadpool 3, ha commentato i diversi rumour circolanti sul web riguardanti possibili cameo e presenze nel film al Jess Cagle Show, utilizzando come al solito una delle sue non-risposte, ma lasciando al pubblico una piccola speranza:

“Adoro la proliferazione di rumour riguardanti il casting su internet, perché non devo mai dire cosa è reale e cosa è di fantasia; quindi, mi limiterò a un banalissimo 'no comment' su tutto ciò che riguarda il casting di Deadpool 3. Ma dirò che questa volta siamo fortunati. Questa potrebbe sicuramente essere una risposta. Molte voci su internet sono completamente false, ma altre non lo sono".

In un’altra intervista con Collider, il regista ha parlato del contenuto di Deadpool 3, di cui al momento si sa ben poco:

“Avere due grandi star del cinema insieme in un film che interpretano i loro ruoli più iconici è il paradiso dei registi. Quindi la storia, il tono e il film stesso si basano sul dono di avere Deadpool e Wolverine come co-protagonisti di un film per la prima volta. Quindi, non stiamo assolutamente scappando da tutto questo, anzi.”

Il mistero si infittisce attorno alla prossima pellicola di Shawn Levy. Un film che continua ad avere difficoltà dopo lo sciopero WGA e SAG-AFTRA, difatti Deadpool 3 è stato rinviato.