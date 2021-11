Deadpool 3, Rob Delaney vuole tornare: 'Ho già un'idea in mente'

Deadpool 3 è in lavorazione ai Marvel Studios, ma al momento non è chiaro quando inizierà ufficialmente la produzione: forse c'è ancora tempo quindi per includere il ritorno di Rob Delaney, apparso nel precedente episodio della saga.

Recentemente Zazie Beetz ha affermato di voler tornare come Domino in Deadpool 3, ma sicuramente i fan oltre a lei vorrebbero rivedere anche il famoso 'Peter senza poteri', il personaggio interpretato da Rob Delaney in Deadpool 2 e membro 'ufficioso' della X-Force. Parlando con ComicBook per la produzione di Home Sweet Home Alone, l'attore ha reso noto di avere già un'idea per il ritorno di Peter in Deadpool 3. "Ricordo che alla fine di Deadpool 2 Peter chiede l'indirizzo email di Domino, quindi ho pensato che potrebbe essere molto divertente vederlo cercare di corteggiarla nel prossimo film. Ovviamente non avrebbe alcuna possibilità, il che sarebbe ancora più spassoso. E magari partendo da quella situazione potrebbe ritrovarsi coinvolto ancora una volta nell'avventura di Deadpool, qualsiasi essa sia. Non lo so, sto pensando a voce alta e andando a ruota libera. Secondo me i fan sarebbero entusiasti".

Il lavoro di Ryan Reynolds nei panni di Deadpool è apparentemente l'unica cosa della scuderia di film X-Men della 20th Century Fox che sopravviverà all'acquisizione della Disney, col personaggio che dovrebbe entrare nel Marvel Cinematic Universe senza reboot o grossi stravolgimenti. In precedenza è stato riportato che le sceneggiatrici di Bob's Burgers, Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin, sono stati scelti per scrivere la sceneggiatura di Deadpool 3, subentrando agli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick che avevano firmato i primi due capitoli della serie.

Rimante sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.